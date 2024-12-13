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Pınar Aydınlar neden gözaltına alındı? Pınar Aydınlar ne dedi?

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Bir dönem HDP milletvekili adayı olan sanatçı Pınar Aydınlar hakkında "Tunceli değil, bizim için Dersim" ifadeleri nedeniyle terör soruşturması başlatıldı. Gözaltına alınan Aydınlar, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki konserde Seyit Rıza'nın posterini açmıştı. Pınar Aydınlar neden gözaltına alındı? Pınar Aydınlar ne dedi?

Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında Seyit Rıza posteri açması ve kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Pınar Aydınlar neden gözaltına alındı? Pınar Aydınlar ne dedi?

PINAR AYDINLAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında sahne çıkan Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açması ve kullandığı ifadeleri sebebiyle hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Sanatçı Aydınlar, sosyal medya hesabından "gözaltına alındım" paylaşımda bulundu. Aydınlar'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, yaptığı açıklamada, "Söz konusu soruşturmayı bir ceza muhakemesi prosedürü olarak değil, görevini siyasi kinine araç eden bir savcının işgüzarlığından ibaret görüyor; milyonlarca insanın kıymet verdiği bir değeri anmanın ceza tehdidiyle yasaklanmasının beyhude bir çaba olduğunu vurguluyoruz. Hukukun gereğinin yerine getirilerek müvekkil hakkında yürütülen soruşturmanın sonlandırılması beklentimizi kamuoyuyla paylaşır, yargının siyasetin uzantısı olmaktan kurtulduğu günleri görme umuduyla saygılarımızı sunarız" dedi.

Pınar Aydınlar neden gözaltına alındı? Pınar Aydınlar ne dedi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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