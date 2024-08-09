Peker Açıkalın'a ne oldu? Peker Açıkalın hastalığı ne? Peker Açıkalın son durum!

Peker Açıkalın'a ne oldu? Peker Açıkalın hastalığı ne? Peker Açıkalın sağlık durumu nasıl? Peker Açıkalın başarılı oyunculuk kariyeri ile hafızalarımıza kazınan oyunculardan biri haline gelmiştir. Geçirdiği rahatsızlık ile hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumu ve hastalığının ne olduğu merak ediliyor. İşte Peker Açıkalın sağlığı ile ilgili son durum!

PEKER AÇIKALIN'A NE OLDU, SAĞLIĞI NASIL?

Bir dönem izlenme rekorları kıran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gafur karakteri ile büyük beğeni toplayan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği öne sürüldü.

Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok başarılı projede boy gösteren Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edildi. Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.

Hayranlarının sağlık durumunu merak ettiği Peker Açıkalın'ın hastane dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

PEKER AÇIKALIN SON DURUM!

Eşiyle ilgili iddiaları kesin bir dille yalanlayan eşi Çilem Açıkalın ise "Yalan haber, kaynak ne, kim uydurdu? 4 ay önce opere oldu. Şuan iyi konuşması" ifadelerine yer verdi.