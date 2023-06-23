ABD Sahil Güvenliği, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltındaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Denizaltında hayatını kaybedenler arasında yer alan Paul-Henri Nargeolet ise merak edildi. Peki, Paul-Henri Nargeolet kimdir? Titanik enkazında bulunan Paul-Henri Nargeolet kim? Paul-Henri Nargeolet kaç yaşında?

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama alanında enkaz bulunduğu öğrenildi. ABD Sahil Güvenliği, denizaltındaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve "Denizaltındakilerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı. Enkazda bulunan Paul-Henri Nargeolet hakkında merak edilenler Paul-Henri Nargeolet kimdir? Titanik enkazında bulunan Paul-Henri Nargeolet kim? Paul-Henri Nargeolet kaç yaşında? soruları ile aratıldı.

PAUL - HENRİ NARGEOLET KİMDİR?

Paul-Henri Nargeolet (2 Mart 1946 - 18 Haziran 2023), Fransız derin deniz kaşifi ve Titanic uzmanıydı. "Titanic Bay" olarak bilinen Nargeolet, Titan denizaltısı 18 Haziran 2023 tarihinde Titanic enkazı yakınlarında patladığında hayatını kaybeden beş kişiden biriydi.

Nargeolet, 2 Mart 1946 tarihinde Fransa'nın Haute-Savoie'de bulunan Chamonix'de doğdu. 16 yaşında eğitimini tamamlamak için Paris'e taşınmadan önce, 13 yıl boyunca Casablanca'da yaşadı. 2017 yılına kadar Amerikalı televizyon muhabiri Michele Marsh ile evliydi.