Paul Auster'ın New York Üçlemesi, Sunset Park, Brooklyn Çılgınlıkları, Son Şeyler Ülkesinde gibi önemli eserleriyle tanınan ünlü yazar Paul Auster'ın hayatını kaybettiği haberi sevenlerini yasa boğdu. Auster, edebi mirası ve eserleriyle okurlarına unutulmaz bir yolculuk sunmuş bir yazardı. Paul Auster hakkında araştırmalar artıyor. Paul Auster kimdir? ABD'li yazar Paul Auster öldü mü, neden öldü? İşte merak edilenler...

PAUL AUSTER ÖLDÜ MÜ?

Paul Auster'ın New York Üçlemesi, Sunset Park, Brooklyn Çılgınlıkları, Son Şeyler Ülkesinde gibi önemli eserleriyle tanınan ünlü yazar Paul Auster'ın hayatını kaybettiği haberi sevenlerini üzdü. Auster, edebi mirası ve eserleriyle okurlarına unutulmaz bir yolculuk sunmuş bir yazardı.

Auster'ın Brooklyn'deki evinde yaşamını yitirdiği, bu üzücü haberi yakın arkadaşı Jacki Lyden tarafından doğrulandı. Auster'a konulan kanser teşhisi ise ilk olarak geçen yıl eşi ve yazar arkadaşı Siri Hustvedt tarafından duyurulmuştu. Edebiyat dünyası, Auster'ın kaybıyla derin bir üzüntüye boğuldu ve onun etkileyici eserlerini ve edebi mirasını sonsuza dek hatırlayacak.

PAUL AUSTER KİMDİR?

1947 yılında ABD'nin New Jersey kentinde doğdu. Columbia Üniversitesi'nde İngiliz, Fransız ve İtalyan edebiyatı üzerine eğitim alan, 1971-1974 yılları arasında Fransa'da yaşayan ve geleneksel kitap konularının dışına yüksek bir başarıyla çıkıp,yaratıcılığın sınırlarını genişletebilmiş olan Auster'in başlıca yapıtları arasında New York Üçlemesi, Yalnızlığın Keşfi, Yanılsamalar Kitabı, Kırmızı Defter, Leviathan, Kehanet Gecesi, Duman,Görünmeyen, Yükseklik Korkusu, Yazı Odasında Yolculuklar, Karanlıktaki Adam bulunuyor. Auster'in yazarlığa ilk başladığı yıllardaki sıkıntılı günlerinde Paul Benjamin imzasıyla yayınladığı bir de polisiye romanı vardır.

Bu roman yazarın otobiyografik romanı 'Cebi Delik' in eki olarak yayınlanmıştır. Can Yayınları tarafından Seçkin Selvi' nin çevirisiyle 'Köşeye Kıstırmak' adı ile 2000 yılında Türkçeye kazandırılmıştır.

2006 yılında İspanya'nın saygın ödüllerinden olan Asturias Ödülü'nü edebiyat dalında Paul Auster kazandı. 26'ncısı düzenlenen "Asturias Prensi" ödüllerinde, aralarında Orhan Pamuk 'un da yer aldığı 18 ülkeden 26 yazar edebiyat dalında aday gösterilmişti.

Yazarın Duman (Smoke) ve Surat Mosmor (Blue in the Face) isimli senaryoları ünlü yönetmen Wayne Wang tarafından filme çekilmiştir.

Daha sonra Lulu On The Bridge ( Lulu Köprüde) İsimli kitabını da kendisi filme çekmiş, hem senarist hem de yönetmen olarak yapıtın tüm aşamalarında bulunmuştur.

Film hakkında yaptığı bir söyleşide kendi yazma biçimi üzerine konuşurken Peter Brook'un bir röportajından alıntı yaparak işlerinde mitlerin uzaklığıyla gündelik yaşamın sadeliğini kaynaştırmaya çalıştığını söylemiştir.

Paul Auster, Hürriyet'te yayımlanan röportajında şunları söylemişti: "Hapiste yatan yazar ve gazeteciler yüzünden Türkiye'ye gelmeyi reddediyorum! Kaç kişi oldu? 100'ü geçti mi? Biz demokratlar Bush'lardan kurtulduk. Bir savaş suçlusu olarak yargılanması gereken Cheney'den kurtulduk. Neler oluyor Türkiye'de! En çok endişelendiğim ülke. Demokrat yasaları olmayan ülkelere gitmiyorum davet alsam da. Aynı sebeple Çin'den gelen davetleri de geri çeviriyorum. Bu hükümetleri protesto ediyorum."

EVLİLİKLERİ:

Siri Hustvedt (e. 1982), Lydia Davis (e. 1974–1979)

ÇOCUKLARI:

Sophie Auster, Daniel Auster

ÖDÜLLER:

Princess of Asturias Award for Literature,

Médicis Yabancı Yazarlar Ödülü,

Bağımsız Ruh En İyi İlk Senaryo Ödülü

KİTAPLARI:

Duvar Yazısı Seçme Şiirler

Kehanet Gecesi

Babamın Tanrı Olduğunu Sandım

Yalnızlığın Keşfi

Yükseklik Korkusu (Vertigo)

Leviathan

Sunset Park

Cam Kent

Lulu Köprüde

Kilitli Oda / New York Üçlemesi 3

Cam Kent / New York Üçlemesi 1

Hayaletler / New York Üçlemesi 2

Köşeye Kıstırmak

İç Dünyamdan Notlar

Duman / Surat Mosmor

Şimdi ve Burada & Mektuplar

Timbuktu

Cebi Delik

Kırmızı Defter

Kış Günlüğü

Karanlıktaki Adam