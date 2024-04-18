Patnos Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Patnos Belediyesi hangi parti? Patnos Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Patnos yerel seçim sonuçları!

PATNOS BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Patnos Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre, AK Parti'den Abdulhalik Taşkın %38.15 oy oranıyla 8.357 oy alarak birinci sırayı elde etmiştir. Yeniden Refah Partisi'nden Serhan Kurtuluş Erhan %21.77 oy oranıyla 4.768 oy alarak ikinci sıraya yerleşmiştir. CHP'den aday olan Metin Sağlam ise %19.17 oy oranıyla 4.200 oy alarak üçüncü sıraya gelmiştir. Abdulhalik Taşkın ile Serhan Kurtuluş Erhan arasındaki oy farkı 3.589'dur ve Abdulhalik Taşkın önde bulunmaktadır. Serhan Kurtuluş Erhan ile Metin Sağlam arasındaki oy farkı ise 568'dir ve Serhan Kurtuluş Erhan ikinci sıradadır.