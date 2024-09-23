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Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!

Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Özlem Savaş oldu. Canlı yayına konuk olan oyuncu Özlem Savaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş kaç yaşında, nereli?

Özlem Savaş, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan oyuncu Özlem Savaş kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÖZLEM SAVAŞ KİMDİR?

15 Ekim 1970 tarihinde İstanbul Emirgan'da doğumlu olan Özlem Savaş, Avusturya Kız Lisesi'ni kazandı ama o sıralarda babasıyla birlikte İsviçre'ye gitmesi gerektiği için eğitimini İsviçre'de sürdürdü.

Özlem Savaş, Türkiye'ye döndüğünde Şişli Terakki Lisesi'nde eğitim aldı. Bu dönemde matematik ve fizik alanında TÜBİTAK ödülü kazandı. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Özlem Savaş 1988 yılında üniversitedeki öğrencilik yıllarında Yaşar Alptekin ve Atilla Saral ile birlikte Salıncakta Üç Kişi adlı filmde rol aldı.

Özlem Savaş İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, Bir Yalan Çemberi, Çıplak Ayak, Ağır Roman, Kaç Baba Kaç, Gecenin Kulları gibi oyunlarda rol aldı. Bundan sonra kariyerinde yükseliş dönemi başladı Savaş'ın. Daha sonra sinemaya adım attı. Tunç Başaran'ın unutulmaz filmi Uçurtmayı Vurmasınlar, Sekizinci Saat, Manisa Tarzanı gibi filmlerde yer aldı.

2008 yılında "Avanak Kuzenler" filminde Alp Kırşan, Yağmur Atacan, Paşhan Yılmazel, Fatma Toptaş, Erdal Tosun, Tuluğ Çizgen, Hakan Bilgin ile beraber rol aldı.

2009 yılının Ekim ayında Londra'ya gitti, NLP eğitimi aldı. Arnavutköy'de uzun süre bir balık restoranı işletti.

2004 Yılında Kamil Cengiz Evren ile evlendi. Bir ay birlikte, üç ay evli kaldığı eşinden ayrıldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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