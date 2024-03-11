Ozan Güven Harun Yakar İle Ekranlara Döndü

Kanal D'nin yeni dizisi "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" için dört yıl aradan sonra ekrana dönen ünlü oyuncu Ozan Güven, dizide hayat verdiği Avukat Harun Yakar'ı ilk kez anlattı. Hikâyenin kendisi kadar karakterlerin de ilgi çekici olduğunu söyleyen Güven, "TV kanallarında bir sürü iş yapılıyor, bir sürü hikayeler paylaşılıyor ama Taş Kağıt Makas'ın hikayesi değişik, o yüzden de seyircinin dikkatini çektiğini düşünüyorum." dedi.

Kadrosunda usta oyuncuları buluşturan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisi, tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettirmeye başladı. Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizide "Harun Yakar" karakterine hayat veren oyuncu Ozan Güven, Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar'a özel açıklamalarda bulundu.

Harun Yakar'a kendinden de bir şeyler kattığını söyleyen Ozan Güven, "Harun, renkli takım elbiseler giyen, avukatların standart kurallarına uymayan bir adam. Harun karakteri ile ilgili çalışırken "ne yapabiliriz ne edebiliriz?" diye kendim çalıştım. Kendimden de çok şey kattım." dedi.

"Enteresan bir dizi"

Bir projede yer alırken hikayenin geneli ile de ilgilenmeyi sevdiğini dile getiren Ozan Güven, " İyi bir işin kötü bir oyuncusu ya da ortalama oyuncusu olmaya razıyım. Ama kötü bir işin iyi oyuncusu olmak bana çok doğru gelmiyor. O yüzden Taş Kağıt Makas'ın bütününü çok sevdim. Kabul etmemdeki en önemli sebeplerinden biri de hem yapım şirketinin hem de Kanal D'nin bu işin üzerinde titizlikle durmasıydı. Ben de bu enteresan ve güzel dizinin bir parçası olmaktan son derece mutluyum." dedi.

Taş Kağıt Makas'ın hikayesi ile ilgili de konuşan Güven, "Tüm karakterlerin hayatı bir davada birleşiyor. Organik olarak birbirlerine bağlılar ve sonradan o bağları çözülemeyecek şekilde bir araya geliyorlar. Yani ayrılsalar da beraber olacaklar. Hikâyenin devamında da muhtemelen çok açmaz var ve onların hepsi tek tek açıldığı zaman seyirci de çok mutlu olacak diye düşünüyorum." dedi.

Harun, "Sarı Bit'i Yakalar mı?

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, yeni bölümü ile 13 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip olan Umut'un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini ekrana taşıyan dizinin üçüncü bölümüne ait tanıtım filmi yayınlandı. Fragmanda, sürecin başından bu yana "sarı bit" diye hitap ettiği Fecir Emirkıran'ı cezaevine göndermeyi aklına koyan Harun'un ikilemde kaldığı görüntüler izleyici ile buluştu. Kadri Palaz'ın ise Harun'a yaptığı baskı yeni bölüme dair merakı iyice attırdı.

Ustalar Bu Oyunda Buluştu

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri bir araya getiren "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" üçüncü bölümü ile çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.