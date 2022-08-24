Ölüm parası almak, cenaze yardımı veya cenaze ödeneği olarak da bilinmektedir. Peki birçok kişi tarafından merak edilen Ölüm parası nereden alınır? Ölüm parası nedir?

Ölen kişinin ailesine yardım amacıyla sağlanmakta olan ölüm parası nedir? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Ölüm parası almak isteyen cenaze yakını bir kişi eğer yardım almak isterse nereden alabilir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Ölüm parası yani diğer ismi ile cenaze yardımı, vefat eden sigortalı bir kişinin ailesine yapılan bir defaya mahsus bir ödemedir. Peki birçok kişi tarafından merak edilen Ölüm parası nereden alınır? Ölüm parası nedir?

ÖLÜM PARASI NEREDEN ALINIR?

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekir.

ÖLÜM PARASI NEDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi kişilerin vefatı durumunda, cenaze masraflarının karşılanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardımdır.