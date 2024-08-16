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Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Öldür Beni Sevgilim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Öldür Beni Sevgilim konusu, özeti ve Öldür Beni Sevgilim oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Öldür Beni Sevgilim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Öldür Beni Sevgilim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öldür Beni Sevgilim filmini izleyecek olanların merak ettiği Öldür Beni Sevgilim konusu nedir, Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler ve Öldür Beni Sevgilim özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Öldür Beni Sevgilim, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği 2018 yapımı Türk filmi. Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan paylaşmıştır.

Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır.

Oyuncular :

• Murat Boz

• Seda Bakan

• Açelya Topaloğlu

• Özgür Emre Yıldırım

• Seda Güven

• Yosi Mizrahi

• Dilşad Şimşek

• Ali Yoğurtçuoğlu

Osman Demir
Osman Demir
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