Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Öldür Beni Sevgilim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Öldür Beni Sevgilim filmini izleyecek olanların merak ettiği Öldür Beni Sevgilim konusu nedir, Öldür Beni Sevgilim oyuncuları kimler ve Öldür Beni Sevgilim özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mali sorunlarla boğuşan bir çift, birbirlerini öldürecek raddeye gelmiştir. Piyangoda büyük ikramiyeyi kazandıklarında ise aralarında gerçek bir ölüm-kalım savaşı başlar.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 26 Şubat 2019 (Türkiye)

Yönetmeni: Şenol Sönmez

Senaryo: Murat Dişli

Oyuncular:

• Murat Boz

• Seda Bakan

• Açelya Topaloğlu

• Özgür Emre Yıldırım

• Seda Güven

• Yosi Mizrahi

• Dilşad Şimşek

• Ali Yoğurtçuoğlu