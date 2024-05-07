Olanlar Oldu ne zaman nerede çekildi? Olanlar Oldu ne zaman çıktı?
Olanlar Oldu adlı dizinin çekildiği yer, konusu, oyuncuları ve yayın tarihi hakkında bilgileri içeren bir makale. Dizinin ne zaman çıktığı ve hangi kanalda yayınlanacağı da dahil olmak üzere detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Olanlar Oldu ne zaman nerede çekildi? Olanlar Oldu ne zaman çıktı?
Olanlar Oldu, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 2017 çıkışlı Türk komedi filmidir. Ata Demirer, Tuvana Türkay, Ülkü Duru ve Salih Kalyon'un başrollerinde yer aldığı film, 20 Ocak 2017'de vizyona girdi. Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Olanlar Oldu ne zaman çıktı? Olanlar Oldu hangi kanalda yayınlanacak?
OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi.
OLANLAR OLDU KONUSU NE?
Zafer kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada (Sığacık) tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım da (Ata Demirer) oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp âşık olmasıyla değişecektir.
OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİMLER?
Ata Demirer - Zafer/Döndü
Tuvana Türkay - Aslı
Ülkü Duru - Fahriye
Salih Kalyon - İbrahim
Derya Alabora - Antula
Renan Bilek - Ortunç
Seda Güven - Mehtap
Toprak Sergen - Serkay
Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
Bedir Bedir - Ramazan
Gümeç Alpay - Aynur
Bige Önal - Gizem
Murat Okay - Can
Tuna Kırlı - Cenk
Efe Akercan - Metin
Esat Polat Güler - Ahmet
OLANLAR OLDU NE ZAMAN ÇIKTI?
Film 20 Ocak 2017'de vizyona girdi.