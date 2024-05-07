Olanlar Oldu konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon ile Ülkü Duru'nun başrollerinde oynadığı Olanlar Oldu filmi merakla araştırılıyor. Peki, Olanlar Oldu konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimler? Olanlar Oldu nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...

OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer, yaptığı mavi turda başka biriyle tanışır ve olayların gidişatı değişir.

OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi'nde yer alan Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

OLANLAR OLDU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer - Zafer/Döndü

Tuvana Türkay - Aslı

Salih Kalyon - İbrahim

Ülkü Duru - Fahriye

Derya Alabora - Antula

Bedir Bedir - Ramazan

Seda Güven - Mehtap

Renan Bilek - Ortunç

Toprak Sergen - Serkay

Ali Yoğurtçuoğlu - Koray

Esat Polat Güler - Ahmet