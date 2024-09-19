Olanlar Oldu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Olanlar Oldu filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Olanlar Oldu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Olanlar Oldu filmini izleyecek olanların merak ettiği Olanlar Oldu konusu nedir, Olanlar Oldu oyuncuları kimler ve Olanlar Oldu özeti gibi konuları inceliyoruz.

OLANLAR OLDU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez bir çekim başlar. Ancak Aslı Döndü Hanım'ın ideal gelini olabilecek midir? Mehtap'ın babası İbrahim'in sinsi planları da Zafer ve ailesinin peşini bırakmayacaktır. Tüm bunların üstüne Aslı'nın eski sevgilisi de tatile dahil oluverir! Bu tatilde aşk, komedi ve talihsizlikler birbirini kovalayacaktır!

OLANLAR OLDU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek, Toprak Sergen