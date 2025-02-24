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Okullar ne zaman kapanacak? 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak? 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor?
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2024-2025 eğitim-öğretim yılı ne zaman sona erecek? Öğrenciler ve veliler, yaz tatilinin başlangıç tarihini merak ediyor. Okullar ne zaman kapanacak? sorusu, eğitim gündeminin en çok araştırılan konularından biri oluyor.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı ne zaman bitecek? Öğrenciler ve veliler, yaz tatilinin başlangıç tarihini merak ediyor. Okullar ne zaman kapanacak? sorusu, eğitim gündeminin en çok araştırılan konularından biri. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) akademik takvimine göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler uzun bir yaz tatiline başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen akademik takvime göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Bu tarihten itibaren öğrenciler, öğretmenler ve veliler yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline girecek.

2024-2025 eğitim yılı boyunca öğrenciler için iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili planlandı. İşte bu tatillerin tarihleri:

Birinci Ara Tatil: 11 Kasım - 15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 20 Ocak - 31 Ocak 2025

İkinci Ara Tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Yaz Tatili: 20 Haziran 2025 - Eylül 2025

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler, 20 Haziran 2025'te yaz tatiline çıkacak ve yaklaşık 3 ay boyunca tatilin keyfini çıkaracak. Ancak, yaz tatili sonunda yeni eğitim yılı başlayacak. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, Eylül 2025'te başlayacak.

Genellikle okulların açılış tarihi Eylül ayının ikinci haftasında oluyor. Ancak kesin tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilerleyen aylarda açıklanacak. Yeni eğitim yılının başlangıcı için MEB'in duyurularını takip etmek önemlidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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