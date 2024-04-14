OHAL ilan edilecek mi 14 Nisan 2024?

Ürdün kamu yayın kuruluşu, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından Ürdün genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

ÜRDÜN OHAL İLAN ETTİ

Ürdün, "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu uygulamanın, gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi.

Ülkenin hava sahasını kapatma kararının, "uyulan uluslararası standartlara göre risklerin değerlendirilmesinin ardından bölgedeki tehlikelerin artması nedeniyle güvenliği ve Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini korumak amacıyla" alındığı aktarıldı.

Ürdün, İran ve İsrail arasında hava sahası açısından en kritik ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Ürdün'ün bu karar doğrultusunda İran'ın İHA'larını vurup vurmayacağı merak konusu.

SİNAN OĞAN'DAN OHAL PAYLAŞIMI

Sinan Paylaşımında "Hükümetimizden beklentim doğu ve güneydoğu bölgelerimizde hemen OHAL ilan etmesi ve özellikle de muhtemel göç hareketliliğine karşı sınır bölgelerimizde hazırlıklı ve tedbirli olmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Gelişme sonrası OHAL ilen edilecek mi konusu merak edildi. Ancak henüz konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.