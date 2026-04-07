Ödül töreninden karakola! Simge Sağın gözaltına alındı

Ünlü pop şarkıcısı Simge Sağın’ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Sağın’ın yalnızca birkaç gün önce katıldığı ödül töreninde “En İyi Pop Kadın Sanatçı” ödülünü alması dikkat çekti.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Simge Sağın, bu kez müzik kariyeriyle değil adli bir gelişmeyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

ÖDÜL TÖRENİNDEN GÖZALTINA

Sağın’ın kısa süre önce DJ sevgilisi İlker Şencan ile birlikte katıldığı ödül töreninde “En İyi Pop Kadın Sanatçı” ödülünü aldığı ortaya çıktı. Ödül töreninden günler sonra gelen gözaltı haberi dikkat çekti.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Konuyla ilgili resmi makamlar ve Simge Sağın cephesinden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981’de İstanbul’da doğan Türk pop müziği şarkıcısıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. Uzun süre geri vokal olarak çalışan Simge, 2015 yılında çıkardığı Miş Miş şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. Yankı, Üzülmedin mi? ve Aşkın Olayım gibi hit şarkılarla pop müziğin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

Musa Can Çayan
