Ömer Oğuz Uçar kimdir? MHP Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı Ömer Oğuz Uçar kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı Ömer Oğuz Uçar Uçar kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ömer Oğuz Uçar kimdir? MHP Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayı Ömer Oğuz Uçar nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖMER OĞUZ UÇAR KİMDİR?

Ömer Oğuz Uçar, 19 Nisan 1987 Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini Dörtyol Gazi İlkokulunda tamamladı. Lise eğitimini Dörtyol Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitiminden hemen sonra ailesi ile birlikte Dörtyol'daki yoğun ticari faaliyetlerine destek olmak amacıyla ticaret hayatına atıldı. 2009 yılında babası Şaban Akın Uçar'ın Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol Belediyesi Meclis üyesi iken trafik kazasında vefatı sebebiyle vefat etti.

Siyasi hayata, dedem Hasan Uçar ve babası Şaban Akın Uçar'ın uzun yıllar emek verdikleri Milliyetçi Hareket Partisi'nde, 2015 – 2018 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Hatay İl İkinci Başkanı, 2021 – 2023 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi Dörtyol İlce Başkanı olarak devam etti. 9 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen MHP Dörtyol Olağan İlçe Kongresinde Dörtyol Belediye Başkan Aday Adayı olmak düşüncesiyle görevi devretti. 2014 yılında Mimar olan eşi Eda Uçar ile evlendi. Uçar, iki çocuk babasıdır.

Ömer Oğuz Uçar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Hatay Dörtyol Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.