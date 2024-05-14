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NİHAT DOĞAN KARISINI ALDATTI MI? Arzu Doğan, Nihat Doğan'dan neden boşandı?

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NİHAT DOĞAN KARISINI ALDATTI MI? Arzu Doğan, Nihat Doğan'dan neden boşandı? Ünlü şarkıcı Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'ın boşanma sebebi merak konusu oldu. İddialara göre Nihat Doğan'ın eşini aldattığı söylentileri dolaşıyor.

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan, boşanma kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim" dedi. NİHAT DOĞAN KARISINI ALDATTI MI? Arzu Doğan, Nihat Doğan'dan neden boşandı? İşte ayrıntılar...

NİHAT DOĞAN EŞİNİ ALDATTI MI?

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022 Ağustos ayında evlenmişti. Doğan, kısa süre sonra Badıkan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Ünlü çiftten kötü haber geldi. Nihat Doğan ve Arzu Doğan, boşanma kararı aldı. Boşanma nedeni ise 'kıskançlık krizi' olarak gösterildi.

NİHAT DOĞAN KARISINI ALDATTI MI? Arzu Doğan, Nihat Doğan'dan neden boşandı?

"EVLENDİKTEN SONRA ÇOK ŞEY ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI"

Ancak Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ayrılığın nedeninin bambaşka olduğunu açıkladı. Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Evet arkadaşlar, ayrılma nedenimiz budur: 4 yıl bir ilişkimiz oldu, 2 yıl sevgiliydik... Nihat Doğan hep çocuk istedi, sonra evlenmeye karar verdik. Evlendikten sonra çok şey ortaya çıkmaya başladı" ifadelerine yer verdi.

NİHAT DOĞAN KARISINI ALDATTI MI? Arzu Doğan, Nihat Doğan'dan neden boşandı?

"BİRÇOK KADINLA İLİŞKİSİ VARDI"

Açıklamasının devamında "Yuvamı kurtarmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra birçok şeyden şüphelenmeye başladım" diyen Doğan, şöyle devam etti: "Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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