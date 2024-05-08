Nihat Doğan boşandı mı? Nihat Doğan ile Arzu Doğan boşanıyor mu, neden?

Nihat Doğan boşandı mı? Sorusu, gündemde yer alıyor ve merak ediliyordu. 2 yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Nihat Doğan ve Arzu Doğan çiftinin boşanma kararı aldı. Ayrı evlerde yaşadıkları öğrenilen çiftten evliliğinin kıskançlık yüzünden bittiği iddia edildi. Peki, Nihat Doğan boşandı mı? Nihat Doğan ile Arzu Doğan boşanıyor mu, neden?

NİHAT DOĞAN BOŞANDI MI?

Nihat Doğan ile 2 yıl önce dünyaevine giren Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) boşanma kararı aldı. İddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Arzu Doğan, "Merhaba arkadaşlar, haber hakkında mesajlar geliyor, evet doğru biz Nihat Doğan ile boşanıyoruz" dedi.

Resmi Instagram hesabından açıklama yapan Arzu Doğan, "Merhaba arkadaşlar, takipçilerimden bugün çıktı haber hakkında mesajlar geliyor, evet doğru biz Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama tercih etmiyorum, aramızdaki hikaye sonlandı herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.