Nazan Öncel öldü mü? Nazan Öncel'in sağlık durumu nasıl?

Ünlü sanatçı Nazan Öncel hakkında son günlerde sosyal medyada dolaşan haberler sonrası "Nazan Öncel öldü mü?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirilen Nazan Öncel'in sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Nazan Öncel hayatını kaybetti mi? İşte detaylar…

NAZAN ÖNCEL ÖLDÜ MÜ?

Nazan Öncel, 2025 yılı Mayıs ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ilk müdahaleyi almıştı. O tarihte yapılan anjiyo işlemiyle iki stent takılmış, tedavisinin ardından sanatçı evinde dinlenmeye çekilmişti.

20 Temmuz 2025'te sabah saatlerinde kalp ve tansiyon şikayetleriyle tekrar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'e doktorlar tarafından üçüncü stent uygulaması yapıldı. Basın danışmanı Yağız Yılmaz, sanatçının sağlık durumunun takip edildiğini ve şu anda kontrol altında olduğunu belirtti.

NAZAN ÖNCEL'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

'Kamuoyunun ve Basın Mensuplarının Dikkatine

Sanatçımız Nazan Öncel'in Sağlık Durumuna İlişkin Bilgilendirme

Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız bu sabaha karşı 04:30'da apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız, yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken sanatçımızın durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor.

"Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin." sözleriyle hayranlarına mesaj gönderen Öncel'in ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil.'