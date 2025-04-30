TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında ürettiği eğlenceli ve dikkat çekici içeriklerle tanınan Mükremin Gezgin kimdir? sorusu, gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Takipçi sayısı her geçen gün artan fenomenin yaşı, memleketi ve kişisel hayatı merak ediliyor. Peki, Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin kaç yaşında, nereli?

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

Mükremin Gezgin, 8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da doğmuş bir sosyal medya fenomenidir. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. TikTok ve Instagram platformlarında paylaştığı özgün ve dikkat çekici içeriklerle tanınan Gezgin, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Eğitim hayatına Ankara'da başlayan Gezgin, lise öğrenimini bilişim alanında tamamlamış, ancak üniversite eğitimine devam etmemiştir.

Mükremin Gezgin

"MÜSTEHCENLİK" SUÇU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gezgin hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.