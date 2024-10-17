Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi. Muhsin Yazıcıoğlu davası ne oldu, sonuç çıktı mı?

MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASI NE OLDU, SONUÇ ÇIKTI MI?

Sanık Ebubekir Semih Yüksekkaya, olayın sorumlusunun kaza soruşturma heyeti olduğunun ortaya çıktığını iddia ederek söz konusu kişiler hakkında işlem yapılmasını talep etti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Yüksekkaya, 15 yıldır haksız yere yargılandığını belirterek, hakkında beraat kararı verilmesini talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı, duruşmayı 14 Şubat 2025'e erteledi.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

1954 yılında Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çiftçilik yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Zorunlu eğitimini Şarkışla da bitirdikten sonra, üniversite eğitimi için 1972 yılında Başkent Ankara'nın yolunu tuttu. Burada üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde alarak mezun olmuştur.Yazıcıoğlu, küçük yaşlarda Cemiyetçilik çalışmalarına başlamıştır. 1968 yılında Şarkışla da Cemiyetçilik çalışmaları sırasında Genç Ülkücü Hareketine katılmıştır. 1972 yılında da üniversite eğitimi için gittiği Ankara da eğitimi sırasında Ülkü Ocakları Genel Merkezinde çalışmaya başlamıştır. Zamanla gösterdiği başarısı ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve ardından da Genel Başkanlık yapmıştır. 1978 yılında açılan Ülkücü Gençlik Derneğinin de kurucusu olan Yazıcıoğlu, Genel Başkanlığını da yapmıştır.

Aynı dönemde yaşanan Bahçelievler ve Kahramanmaraş katliamlarına adı karışarak suçlanan Muhsin Yazıcıoğlu bu olaylardan ceza kesilmeden beş buçuk yılını hücrede iki yılını da cezaevinde olmak üzere 7,5 yıl yatmıştır. Suçlamanın asılsız olduğunun ispatlanması sonucu aklanan Yazıcıoğlu, suçsuz yere yedi buçuk yıl yattığı cezaevinden çıkarılmıştır. Cezaevinde yattığı yedi buçuk yıl süresince de şiirle ilgilenerek ardında o dönemlerini anlatan birçok şiir bırakmıştır. O dönemde yazdığı en bilindik ve ses getiren şiiri de "ÜŞÜYORUM" şiiridir.

Cezaevinden çıktıktan sonrada bir süre cezaevinde yatan Ülkücüler ve onların ailelerine yardım desteği için kurulan bir dernekte Genel Başkanlık yapmıştır. Daha sonra 1987 yılında Yazıcıoğlu, Milliyetçi Çalışma Partisine katılarak burada genel sekreterlik görevini yürütmüştür. Yazıcıoğlu 1991 yılında beş partinin birden oluşturduğu ittifak doğrultusunda Milletvekili adayı gösterilmiş ve yapılan genel seçimler sonucunda da Sivas Milletvekili olmuştur.

1992 yılına kadar Milliyetçi Çalışma Partisinden Milletvekilliğini sürdüren Yazıcıoğu, 1992 yılında parti ile fikirlerinde ortak nokta bulamadıkları gerekçesi ile beş arkadaşı ile partiden ayrılarak Büyük Birlik Partisini kurarak Genel Başkanlığına getirilmiştir. 1995 yılında da ANAP ve BBP ittifakı ile tekrar Milletvekili seçilerek parlamentoya girmiştir. 1996 yılında da ANAP partisinden ayrılarak tekrar BBP ne katılmıştır. 1998-2000 parti kurultayında da tekrar BBP Genel Başkanlığına geçmiştir. 2007 yılında yapılan genel seçimlerde de Büyük Birlik Partisinden Sivas Milletvekili olarak tekrar Meclise girmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 yılında elim bir suikaste uğrayarak şehit olmuştur. Suikast sonrasında yapılan arama çalışmaları sonucu yaklaşık olarak 47 saat sonra enkaza ulaşılmıştır.