Müge Anlı canlı yayın bilgisi! 27 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 27 Ocak Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

''Para verene cennetin anahtarını veririm'' dedi. Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi sureti ile tutuklandı.

Home Office üfürükçü Gönül Derman Aytimur, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üfürükçü mağdurları canlı yayında... ''Bizden de bir milyon TL istedi''

"Üfürükçü bizden de bir milyon istedi" diyen bir mağdur yayına bağlandı. İzleyici, "bana da eltin seni kıskanıyor demişti. Eltimin eşi yüksek bir devlet çalışanı, eltim de eşinden kaynaklı iyi bir yerde. Beni kıskanacak konumda değil ve bana çok iyi davranıyor. Tüm bunlardan dolayı onun yalan söylediğini anladım" dedi.

Cumhuriyet başsavcılığı yayını ihbar kabul etti. Cinayet sarmalındaki gizli tanığın ifadeleri incelemeye alındı.

Üç kardeş savcılığa başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı yayınlarımızı ihbar kabul etti. Cinayet sarmalındaki gizli tanığın ifadeleri incelemeye alındı. Nezaket Kışı'nın kayıp dosyası 20 yıl sonra cinayet dosyasına dönüştü.

Ali isimli 3 arkadaştan biri ortada yok. 27 yaşındaki Ali Yanıç öldürüldü mü?

Selvi Hanım oğlunun kaybında oğluna silah sıkan Ali Duran'dan şüphelendi. İddiaların odağındaki Ali Duran şüpheleri gidermek için stüdyoya geldi. Ali Yanıç'ın arkadaşı Ali Bal da Ali Duran ve Bekir'i hedef gösterdi. Ali Yanıç, soyunma kabinine kamera yerleştirip görüntüsünü aldığını anlattı.

İki kayıp aranıyor.

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Ayşe Tıraş, 17 Aralık'ta Osmaniye'den kayboldu. 47 yaşındaki bilgisayar mühendisi Hasan Yıldırım da 5 Mayıs 2024'te Muğla Fethiye'den kayboldu...

ATV CANLI İZLE