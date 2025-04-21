Müge Anlı CANLI! 21 Nisan Bugün Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Bugün de Müge Anlı canlı yayın ile birçok kayıp vakası, dolandırıcılık olayı ve gizemli dosya gün yüzüne çıkıyor. ATV üzerinden yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 21 Nisan günü saat 10:00'da başladı. Müge Anlı canlı yayınını kaçırmak istemeyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle yolları araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayın, Türkiye genelinde milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. İşte 21 Nisan Müge Anlı canlı yayın izleme yolları ve detaylar...

MÜGE ANLI CANLI İZLE

21 Nisan 2025 Pazartesi günü, ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Gerçek suç dosyaları, kayıp vakaları ve toplumsal olayların ele alındığı bu program, hafta içi her gün saat 10:00'da başlıyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Çetin'in kaybında cinayet şüphesi. 'Bayram'ın kız kardeşi benden yalancı şahitlik yapmamı istedi'

Mehmet Çetin'in kaybında şüphelerin yöneldiği Bayram Akçay'ın ablasının kendisinden yalancı şahitlik yapmasını istediğini iddia eden Osman Özden konuştu.

Üzerine hayat sigortası yapılan Mehmet Çetin'in hayatı elinden mi alındı?

Mehmet Çetin'in çocukluk arkadaşı Bayram, Tarkan isimli kişiyi tanımadığını kendisine Mehmet'in tanıştırdığını söyledi. Tarkan isimli kişinin cezaevinde olduğu konuşuldu.

Yalancı şahitlik iddiası ile ilgili konuşuyor. 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'e ne oldu?

10 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'le ilgili çocukluk arkadaşının kardeşi yayına bağlandı. Yalancı şahitlik yaptırmadığını iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

2 çocuğunun annesine diz çöktü, ikna edemedi.

Eşini aramak için Müge Anlı'ya gelmişti. Kısa sürede bulunan Songül Şeker, eşinden boşanmak istediğini eve geri dönmeyeceğini söyledi.

MÜGE ANLI NASIL İZLENİR?

Programı ATV'nin resmi internet sitesinden, atv.com.tr/canli-yayin adresine girerek anlık olarak takip edebilirsiniz.