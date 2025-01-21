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MOPAŞ HALKA ARZ TARİHİ | MOPAŞ halka arz tarihleri ne zaman? MOPAŞ kaç lot verecek, hangi bankalarda var?

MOPAŞ HALKA ARZ TARİHİ | MOPAŞ halka arz tarihleri ne zaman? MOPAŞ kaç lot verecek, hangi bankalarda var?
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Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alarak halka arz sürecine başladı. Yatırımcılar, "MOPAŞ halka arz tarihleri ne zaman?" ve "MOPAŞ kaç lot verecek, hangi bankalarda var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor.

MOPAŞ halka arz süreci, yatırımcılar arasında büyük ilgi görmeye devam ediyor. "MOPAŞ halka arz ne zaman?" ve "MOPAŞ kaç lot verecek?" gibi sorular, bu önemli fırsatı değerlendirmek isteyenler tarafından sıkça soruluyor. MOPAŞ Marketçilik, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından 21-23 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama sürecine başlıyor. Halka arzda dağıtılacak toplam lot sayısı ve şirketin katılım endeksine uygunluğu, süreç hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Peki, MOPAŞ halka arz tarihleri ne zaman? MOPAŞ kaç lot verecek, hangi bankalarda var? Detaylar haberimizde...

MOPAŞ HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı İnfo Yatırım liderliğinde 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleşecek.

MOPAŞ HALKA ARZ TARİHİ | MOPAŞ halka arz tarihleri ne zaman? MOPAŞ kaç lot verecek, hangi bankalarda var?

MOPAŞ HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?

Hisse başına 35 TL olarak belirlenen fiyatla, toplamda 57 milyon 330 bin lot yatırımcılara sunulacak. Bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Mopaş, toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde olacak;

- 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL).

- 700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL).

MOPAŞ MARKETÇİLİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Mopaş Marketcilik Gıda halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

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