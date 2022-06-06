Metin Akpınar ne dedi? Metin Akpınar röportaj sözleri ne? - Haberler

Metin Akpınar, Cumhuriyet'e verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Sosyal medyada da gündem olan Akpınar hakkında Metin Akpınar ne dedi, araştırıldı.

METİN AKPINAR NE DEDİ?

Usta oyuncu Metin Akpınar verdiği röportajda, "Siyasi otorite kendi ideolojisini yerleştirmek için tarımı harcadı, sanayiyi harcadı, gelişimi harcadı. O yüzden bu hale geldik. Yazıktır" ifadelerini kullandı.

METİN AKPINAR KİMDİR?

1941 yılında İstanbul'da doğdu. Beş çocuklu ailesinin tek erkek çocuğu idi. Çocukluğu Aksaray'da geçti. 45. İlkokul (sonradan 1. İlkokul), Gedikpaşa Ortaokulu, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördü. İki sene Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Felsefe, iki sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu ancak ikisinden de mezun olmadı.

1957'de Yeşil Sahne'de amatör olarak, Ferdi Merter ve Erdinç Üstün'le birlikte tiyatro çalıştı, ancak oyun sahnelenmediği için sahneye çıkmadı. 1962-1965 arasında Milli Türk Talebe Birliği'nde tiyatro bölümü yöneticisi oldu, çeşitli oyunlarda oynadı. Uzun yıllar sahne arkadaşı olacak Zeki Alasya ile orada tanıştı. 1961 yılında Göksel Özdoğdu ile evlendi.

1964 yılında Ulvi Uraz tiyatrosunda "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunu ile profesyonel olarak oyunculuğa başladı. 1966 yılında Gen-Ar Tiyatrosu'nda çalıştı. 1967 yılında Türkiye'nin ilk kabare tiyatrosu olan Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Devekuşu Kabare'nin ilk oyunu Vatan Kurtaran Şaban'daki Şaban rolü ile tanındı. 1978'de Ahmet Gülhan ve Haldun Taner'in ayrılmasından itibaren 1992 yılında kapanana kadar tiyatronun idari müdürlüğünü Metin Akpınar yaptı. 1980'lerde Devekuşu Kabare'de Zeki Alasya ile birlikte kendilerine özgü bir üslup geliştirdikleri, büyük salonlarda sahneledikleri oyunlar sahneledi.

Sinemaya, Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim filmi ile başladı. Mirasyediler (1974) filminden itibaren Zeki- Metin ikilisi olarak Zeki Alasya ile birlikte oynadığı toplumsal içerikli komedi filmleri çevirdi. İkili, 1990'arın başında birlikte Zeki- Metince adlı dizide rol aldı. Akpınar, 1999 yılında Sinan Çetin'in yönettiği Propaganda filminde Rahim rolünü canlandırdı ve kariyerine tek başına devam etme kararını açıkladı.

Sanatçılığının yanı sıra birçok ticari girişimi oldu. 1992'de KİPA marketler zincirinin, ardından İzmir Kent Hastanesi'nin kurucu ortakları arasında yer aldı ve yönetim kuruluna girdi. Kendisini bir sosyalist olarak niteleyen Akpınar, 1991'de ve 1995'de DSP'den milletvekili adayı olması için teklif aldı ancak kabul etmedi.

2008 yılında İsmail Dümbüllü Ödülleri "Yaşam Boyu Onur Ödülü"'ne, 2010 Altın Portakal Film Festivali "Yaşam Boyu Onur Ödülü"'ne ve 2011 Uluslararası İstanbul Film Festivali "Onur Ödülü"ne layık görüldü. Haliç ve Okan üniversiteleri konservatuarlarında "Tiyatroda Kabare Tarihi" dersleri verdi.

2020 yılında Metin Akpınar'ın hayatını konu alan "İyi ki Yapmışım" belgeseli 39. İstanbul Film Festivali'nin kapanışında gösterildi

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