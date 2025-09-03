Melisa Berberoğlu kimdir? Melisa Berberoğlu kaç yaşında, nereli?

Üç Kardeş dizisinde Derya karakterini canlandıran Melisa Berberoğlu, yeni sezonda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun kim olduğu, kariyeri ve hayatıyla ilgili bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Melisa Berberoğlu kimdir, hangi projelerde yer aldı, kariyerine nasıl başladı gibi sorular sıkça araştırılıyor. Melisa Berberoğlu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

MELİSA BERBEROĞLU KİMDİR?

Melisa Berberoğlu, 2018 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul'daki çeşitli özel tiyatrolarda sahne alan oyuncu, kamera karşısına ilk kez 2021 yılında "Acans" dizisiyle çıkmış ve performansıyla beğeni toplamıştır. Aynı yıl "Yeşilçam" dizisinde de rol alan Berberoğlu, tiyatro çalışmalarını sürdürürken Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama eğitimi almaya devam etmektedir. Ph7 Entertainment menajerlik şirketine bağlı olan oyuncu, en son 2021 yılında "Kırmızı Oda" dizisinde kamera karşısına geçmiştir.

MELİSA BERBEROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Melisa Berberoğlu 1996 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Kariyerine tiyatro ve televizyon alanında devam eden genç oyuncu, yeteneği ve çalışkanlığıyla kısa sürede dikkat çekmiştir.

MELİSA BERBEROĞLU NERELİ?

Melisa Berberoğlu, doğup büyüdüğü İstanbul'da sanatla iç içe bir ortamda yetişmiştir. Türkiye'nin kültür ve sanat merkezlerinden biri olan İstanbul, Berberoğlu'nun oyunculuk kariyerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Şehrin sunduğu tiyatro ve eğitim olanaklarından faydalanarak yeteneklerini geliştiren oyuncu, hem sahnede hem de kamera karşısında başarılı bir performans sergilemektedir. İstanbul, onun hem kişisel hem de profesyonel yaşamında köklü bir yer tutmaktadır.

MELİSA BERBEROĞLU EVLİ Mİ?

Melisa Berberoğlu'nun evli olup olmadığına dair kamuoyunda net ve resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Oyuncu, özel hayatını genellikle gizli tutmayı tercih etmektedir.