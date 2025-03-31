Mehmet Selim İmamoğlu kimdir? Mehmet Selim İmamoğlu kaç yaşında, nereli?

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İnşaat mühendisliği alanında eğitim alan ve hem yurt içi hem de yurt dışında çeşitli staj ve projelerde yer alan Mehmet Selim İmamoğlu, aynı zamanda ailesinin siyasi süreçlerinde de kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Peki, Mehmet Selim İmamoğlu'nun mesleği ne? Hangi okullardan mezun oldu? İşte Mehmet Selim İmamoğlu'nun hayatı, eğitimi, kariyeri ve bilinmeyen yönleriyle merak edilen biyografisi…

MEHMET SELİM İMAMOĞLU KİMDİR?

Mehmet Selim İmamoğlu, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. İstanbul'un köklü okullarından biri olan Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden mezun olan İmamoğlu, lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) kabul edilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Selim İmamoğlu, üniversite yıllarında fizik alanında da akademik ilgisini sürdürmüştür. Mezuniyetinin ardından Hollanda ve Almanya'da üçer aylık stajlar yaparak uluslararası mühendislik tecrübesi kazanmıştır.

Kariyerine Arçelik Global bünyesinde mühendislik ve proje yönetimi alanında başlayan İmamoğlu, aynı zamanda aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ta da çeşitli projelerde yer almıştır. Teknik bilgi birikimini saha uygulamalarıyla birleştiren Mehmet Selim İmamoğlu, genç yaşta iş dünyasında aktif bir rol üstlenmiştir.