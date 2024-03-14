Mehmet Deli kimdir? MHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Deli kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Deli kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Deli kimdir? MHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Deli nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET DELİ KİMDİR?

Mehmet Deli, 10 Nisan 1974 tarihinde Hatay'ın Kumlu ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Kumlu'da tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Antakya'da aldı. Eğitim hayatını 1998 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamlayarak öğretmenlik mesleğine adım attı. Şanlıurfa'da kariyerine başlayan Mehmet Deli, daha sonra Reyhanlı ve Kumlu'da öğretmenlik yaparak eğitim alanında hizmet verdi. Ayrıca, evlidir ve üç çocuk babasıdır.

Mehmet Deli, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.