Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretinde neler yaşandı? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kimdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyareti, siyaset dünyasında ve yerel kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Bu ziyaretle birlikte hem gündemde önemli gelişmeler yaşandı hem de Kurtulmuş'un siyasi kimliği ve kariyeri yeniden konuşulmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NUMAN KURTULMUŞ'UN DİYARBAKIR ZİYARETİNDE NELER YAŞANDI?

Numan Kurtulmuş, yoğun bir program kapsamında Diyarbakır'da önemli temaslarda bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni 26 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk TBMM Başkanı oldu. Ayrıca, şehirde 450'den fazla Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcisiyle bir araya gelerek çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaret, Diyarbakır'daki sosyal ve siyasi atmosferde dikkat çeken bir etkinlik olarak kayda geçti.

NUMAN KURTLUŞMUŞA ZİYARET SIRASINDA KİMLER EŞLİK ETTİ?

Numan Kurtulmuş'a Diyarbakır ziyaretinde AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya eşlik etti. Bu dört siyasetçi, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda da görev yapmaktadır.

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu, Ünye'de doğmuş, Türkiye'nin önemli siyasetçilerinden biridir. İstanbul İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Akademik kariyerinde doçentlik ve profesörlük unvanları aldı, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi'nde ders verdi.

Siyasi hayatına 1998 yılında Fazilet Partisi'nde başladı, daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanlığı yaptı. 2010'da Halkın Sesi Partisi'ni kurdu ve 2012'de AK Parti'ye katıldı. AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcılığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerinde bulundu. 2023'te TBMM Başkanı seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30. Başkanı oldu.