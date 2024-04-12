Mavi Balina oyunu nedir? Mavi Balina oyunu Türkiye'de yasaklandı mı?

İstanbul Pendik'te 22 yaşındaki genç, 10 katlı bir apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İntihar sebebi olarak Mavi Balina adlı oyun üzerinde duruluyor. Peki, Mavi Balina nedir? Mavi Balina oyunu Türkiye'de yasaklandı mı?

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

Bu oyuna, sosyal ağlar üzerinden katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında, derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, korku filmlerinin seyredilmesi, belirli bir süre boyunca kimseyle görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.

50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme" komutu veriliyor. Oyun, "öl nasıl olsa yeniden doğacaksın" fikrini kişiye öğütlüyor. 50 günün sonunda hem duygusal hem de fiziksel olarak pek çok zarar almış çevrim içi oyuncunun, mavi balina türlerinin artık iyileşemeyecek kadar hasta veya yaralı olduklarında kendilerini karaya vurmalarına benzer şekilde intihar etmesi isteniyor.

MAVİ BALİNA OYUNU OYNAYAN GENCE NE OLDU?

Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Yağdeller Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı bir apartmanın 9. katında yaşadığı öğrenilen Fatih Çakmak isimli genç, apartmanın 9. katından atlayarak intihar etti. Olayı gören kişilerin durumu 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR SEBEBİ MAVİ BALİNA MI?

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardında şahsın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İntihar eden kişinin telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor. Çakmak'ın psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar kullandığı da öğrenildi.