Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından fark edildi. Peki, Marmaris yangınında vefat eden ve yaralanan var mı? 21 Eylül Marmaris orman yangınını kim çıkardı? İşte detaylar...

Marmaris'teki yangını söndürmek için havalanan Rusya'ya ait helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı. Marmaris yangınında vefat eden ve yaralanan var mı? 21 Eylül Marmaris orman yangınını kim çıkardı? Marmaris yangını hangi bölgede çıktı? Marmaris yangını söndürüldü mü?

MARMARİS ORMAN YANGININDA VEFAT EDEN VE YARARLANAN VAR MI?

Marmaris'te devam eden yangını söndürmek için havalanan Rusya'ya ait helikopter Denizli'de düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi. İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2'si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

MARMARİS YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yangına 14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

Muğla'nın Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

DENİZLİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Denizli ValisiAli Fuat Atik de yangın nedeniyle açıklamalarda bulundu. Atik, helikopterin Çardak ilçesi yakınlarında düştüğünü ve ekiplerin acil olarak bölgeye yönlendirildiğini ifade etti. Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI DA OLAY YERİNDE

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapacağız." diye konuştu.

MARMARİS YANGININI KİM ÇIKARTTI?

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, "21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği belirlendi. Yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.