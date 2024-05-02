Lipödem mi selülit mi? Lipödem ve selülit arasındaki fark nedir?

Lipödem ve selülit benzerlik gösterebilir çünkü ikisi de ciltte düzensiz bir doku ve dış görünüm oluşturabilir. Hem lipödem hem de selülit, ciltte pürüzlü, portakal kabuğu benzeri bir görünüm oluşturabilir. Her ikisi de genellikle bacaklar, kalça ve üst kol gibi bölgelerde daha belirgin olabilir. İkisi de yağ dokusunun anormal bir şekilde birikmesiyle ilişkilidir. Ancak, lipödemde yağ, belirli bölgelerde asimetrik bir şekilde birikirken, selülitte yağ hücreleri cilt altındaki bağ dokusuna sıkışır. Peki lipödem ve selülit arasındaki fark nedir ve lipödem olduğumu nasıl anlarım?

LİPÖDEM NEDİR

Lipödem, özellikle kadınları etkileyen, vücudun belirli bölgelerinde anormal ve simetrik olmayan yağ birikimi ile karakterize edilen bir durumdur. Bu durum, genellikle bacakların üst kısmı, kalçalar, kollar ve nadiren yüzde görülür. Lipödem, yağ hücrelerinin anormal bir şekilde büyüyerek çoğalması ve lenfatik drenajın etkilenmesi sonucu oluşur. Lipödem, genellikle hormonal değişikliklerle ilişkilendirilir ve sıklıkla ergenlik döneminde veya hormon değişiklikleriyle birlikte ortaya çıkar. Genetik yatkınlık da lipödem gelişiminde rol oynayabilir. Lipödem genellikle ağrılı olabilir ve cilt altında şişlik, hassasiyet ve ağrıya neden olabilir.

SELÜLİT NEDİR?

Selülit, cildin altındaki yağ dokusunun hücreler arasında sıkışması ve cilt yüzeyinde portakal kabuğu veya peynir gibi bir görünüm oluşturması durumudur. Genellikle kalça, uyluk, karın ve üst kol gibi bölgelerde görülür. Selülitin ortaya çıkma nedenleri arasında yaşlanma, hormonal değişiklikler, genetik faktörler, düzensiz beslenme, düşük fiziksel aktivite ve dolaşım problemleri yer alabilir.

LİPÖDEM VE SELÜLİT ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Lipödem ve selülit arasındaki farklar şunlardır:

Oluşum Mekanizması

Lipödem: Lipödem, genellikle vücudun alt kısmında (bacaklar, dizler, ayak bilekleri) anormal yağ birikimi ile karakterizedir. Bu durum, yağ hücrelerinin anormal bir şekilde büyüyerek ve çoğalarak lenfatik drenajın etkilenmesiyle oluşur.

Selülit: Selülit, cildin altındaki yağ dokusunun hücreler arasında sıkışması ve cilt yüzeyinde portakal kabuğu benzeri bir görünüm oluşturması durumudur. Bu genellikle kalça, uyluk, karın ve üst kol gibi bölgelerde görülür.

Görünüm

Lipödem: Lipödem, genellikle simetrik olmayan, belirgin ve şişmiş bir görünüme sahiptir.

Selülit: Selülit, ciltte pürüzlü bir doku oluşturur ve portakal kabuğu gibi bir görünüm sunar.

Ağrı ve Rahatsızlık

Lipödem: Lipödem, genellikle ağrılı olabilir ve şişlik, hassasiyet ve ağrıya neden olabilir.

Selülit: Selülit, genellikle ağrısızdır, ancak cilt altında sıkışmış hissi verebilir.

Etkilenen Bölgeler

Lipödem: Lipödem genellikle bacaklar, dizler, ayak bilekleri ve kollar gibi alt vücut bölgelerini etkiler.

Selülit: Selülit genellikle kalça, uyluk, karın ve üst kol gibi bölgelerde görülür.

Nedenler

Lipödem: Lipödem, hormonal değişikliklerle ilişkilendirilir ve genellikle ergenlik döneminde veya hormonal değişikliklerle birlikte ortaya çıkar. Genetik yatkınlık da lipödem gelişiminde rol oynar.

Selülit: Selülit, yaşlanma, hormonal değişiklikler, genetik faktörler, düzensiz beslenme, düşük fiziksel aktivite ve dolaşım problemleri gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendirilir.