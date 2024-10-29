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Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi!

Lara kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Lara oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Lara kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Lara kimdir? Lara kaç yaşında, nereli?

Lara, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Lara kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Lara kimdir? Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Lara kimdir? Lara kaç yaşında, nereli? Lara biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

LARA KİMDİR?

Fatma Nur Ergüder veya sahne adıyla Lara,19 Mart 1979 yılında doğdu. Kırıkkale ilinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kırıkkale'de lise mezunu olduktan sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı.

Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam" adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı.Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı. 15 Ocak 2008'de "Yadigar" adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010' da ''Yolla'' isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı.

Mutlu Genç ile 2014' te ''Maç Kaç Kaç'' isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015'te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı.

Diskografi

Işık (2003)

Adam Gibi Adam (2005)

Yadigar (2008)

Yolla (2010)

Maç Kaç Kaç (2014) - Düet ( Mutlu Genç )

Bi Sana (2015) - Single

İhaneti Giymişsin (2017) - Single

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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