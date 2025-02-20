Kuruluş Osman 182. bölüm fragmanı! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

"Kuruluş Osman"ın 182. bölüm fragmanında, Osman Bey'in düşmanlarına karşı kararlılıkla hareket ettiği ve Kayı Obası'nın geleceği için önemli adımlar attığı görülüyor. Bu gelişmeler, dizinin hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı. "Kuruluş Osman" 182. bölüm fragmanında başka hangi sürprizler var? "Kuruluş Osman" son bölümünde yaşanan dramatik olaylar, izleyicileri derinden etkiledi. Bala Hatun'un şehadeti ve Osman Bey'in intikam yemini, dizinin heyecanını artırdı. "Kuruluş Osman" son bölümünde başka neler oldu?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in yaslandığı dağ yıkılmıştır. Bala Hatun'un haince şehit düşürülmesi Osman Bey'i büyük bir öfke ve üzüntüye boğar. Büyük bir intikam yemini eden Osman Bey, artık sadece Bala'sının intikamı için yaşayacağını söyler.

Osman Bey kulübeyi yakanın Begüm Hatun olduğunu öğrenir. Osman Bey gazabıyla Begüm ve İlbay'ın üzerine çökecektir. Peşlerine düşer. Begüm Hatun ve İlbay Osman Bey'in elinden ve gazabından kurtulabilecekler mi?

Bala Hatun'un şehadeti Söğüt'ün kalbine bir kor düşürür. Bala Hatun'un evlatları ve Kayı ahalisi yasa boğulur. Ana acısıyla yüreği kavrulan, Alaeddin, Fatma ve Orhan bu acıyla nasıl baş edecektir?

Söğüt'te Bala Hatun'un defni için hazırlıklar başlamıştır. Osman Bey bir anda gelip hazırlıkları durdurur. Bala Hatun'u Söğüt'e değil, Kayı obasına defnedeceklerdir. Bala Hatun evladı Halime'nin yanına gömülene dek Osman Bey ve ahalisi ne gülecek ne de duracaktır.

Ulugan ve İlbay Osman Bey'i püskürtmek için nasıl bir oyun kuracaklardır? Osman Bey, sayıca kendilerinden çok üstün olan Ulugan'lara karşı ellerindeki bütün imkanları seferber eder. Kayı obasını geri almak için canlarını ortaya koyan Osman Bey ve ordusunu bekleyen büyük tehlike nedir? Bu uğurda kimler şehit düşecektir? Osman Bey, Begüm ve İlbay hainini orada öldürebilecek midir? Obayı geri alıp Bala'sını Halime'nin yanına defnedebilecek midir?

Öte yandan bütün bu olanlara şahit olan Poena geçmişine dair bir şeyler hatırlayacak mıdır? Kayı'ları tanıdıkça aklı ve kalbi karışan Poena ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Ali Sürmeli (Karesi Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Özgür Çevik (Lucas), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Feyza Işık (Hazal Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Ekin Mert Daymaz (İlbay), Ali Önsöz (Yusuf), Erdem Şanlı (Saruca), Taner Ertürkler (Bayhan Bey), Fatih Ayhan (Baysungur), Yıldırım Gücük (Gencer Bey), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), Sonat Dursun (Sancar Bey), Alkan Kızılırmak (General Magnus), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Aybike Enişte (Kısmet Hatun)

Kuruluş Osman 182. bölüm fragmanı İZLE