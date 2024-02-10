Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

Güncelleme:

31 Mart 2019 İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar; DSP'nin adayı ise Muammer Aydın oldu.Peki, Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

KÜÇÜKÇEKMECE HANGİ PARTİ?

Kemal Çebi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aldığı 223.834 oy ile toplam oy oranının %50,97'sini elde ederek seçimde birinci oldu. Onu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Temel Karadeniz takip etti; 198.564 oy alarak %45,22'lik bir oy oranına ulaştı. Saadet Partisi adayı Mustafa Kurdaş, 6.797 oy (%1,55) ile üçüncü sırada yer alırken, Demokratik Sol Parti'den (DSP) Birkan Duran 2.512 oy (%0,57) ile dördüncü oldu. Beşinci sırada ise Muhammed Kerim Aktacir, Büyük Birlik Partisi'nden (BTP) aldığı 985 oy ile %0,22'lik bir oy oranına sahiptir. Bu sonuçlarla Kemal Çebi, seçimde birinci olarak CHP'nin zaferini ilan etmiş bulunmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Küçükçekmece Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Küçükçekmece hangi parti? Küçükçekmece belediyesi hangi partiden? Küçükçekmece belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Galatasaray - Başakşehir maçı ilk 11 belli oldu mu? Galatasaray - Başakşehir kadrosu belli oldu mu? Aziz Yeniay kimdir? AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay biyografisi! Liverpool - Burnley maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Burnley maçı nereden izlenir? Hull City - Swansea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Swansea maçı nereden izlenir? Murat Çepni kimdir? Murat Çepni kaç yaşında, nereli? Murat Çepni hayatı ve biyografisi! Şubat ayında hangi balık yenir? Şubat ayında en taze ve güzel balık nedir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? NOTERLER CUMARTESİ AÇIK MI? 2024 Noter çalışma ve mesai saatleri! Serdar Ortaç'ın sevgilisi kim? Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi kimdir? Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyaz Show tekrar başlayacak mı, geri dönecek mi? Manchester City - Everton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Everton maçı nereden izlenir? Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Karagümrük - Pendikspor maçı nereden izlenir? 10 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title