Kopuk final mi yapıyor? Kopuk neden final yapıyor?

Yeni adıyla NOW'da yayınlanan Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız ve Kadir Çermik'in başrollerinde yer aldığı Kopuk dizisinden kötü haber geldi. İstenilen başarıyı yakalayamayan dizinin 5. bölümle final yapmasına karar verildi. Kopuk final mi yapıyor?

KOPUK FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MedYapım imzalı dizinin 3. bölüm reytinglerdeki artışın ardından 4. bölümün izlenme sayısına göre final kararı alınıp alınmayacağı konuşuluyordu. Ancak dizinin son gelen reytinglerinden sonra 5. bölüde ekran macerasının bitirilmesine karar verildi. Kopuk'un yerine son anda eylül sezonuna ertelenmesine karar verilmezse MedYapım'ın diğer yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım yayınlanacak.