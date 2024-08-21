Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kibar Feyzo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kibar Feyzo filmini izleyecek olanların merak ettiği Kibar Feyzo konusu nedir, Kibar Feyzo oyuncuları kimler ve Kibar Feyzo özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİBAR FEYZO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: Kasım 1978 (Türkiye)

Film, köyde sevdiği kadınla evlenmek isteyen Feyzo'nun başlık parası toplamak isterken yaşadıklarını anlatır. Askerlik hizmetini tamamlayıp köyüne dönen Kibar Feyzo, Hacı Hüsam'ın kızı Gülo ile evlenmek için çabalar. Bilo da Gülo'ya talip olunca işler daha da karmaşık bir hâle gelir. Başlık parasını toplama işi bir yarış haline gelince Feyzo köyden ayrılır ve çalışıp para biriktirmek için İstanbul'a gider. Burada köye göre çok daha farklı bir yaşamın olduğunun farkına varır. Feyzo gözü açık biri olarak köyüne döndüğünde köyün ağası Maho ile sınıfsal bir çatışmaya girecektir ve şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe oluşturacaktır.

KİBAR FEYZO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Kibar Feyzo

Müjde Ar - Gülo

Adile Naşit - Sakine Kadın

Şener Şen - Maho Ağa

İhsan Yüce - Hacı Hüso

İlyas Salman - Bilo

Erdal Özyağcılar - Zülfo

Reşit Çıldam - Köylü (ses. Dinçer Çekmez)

Bahri Ateş - Topal Hoca (ses. Rıza Tüzün)

Abdullah Ferah - Memo (ses. Rıza Pekkutsal)

Selim Acar - Ustabaşı

Celal Yonat - Tuvaletçi (ses. Hayri Arlı)

Sevtap Erdemli - Gelin

Sabahat İzgü - Duvarı Sildiren Kadın

Hüseyin Kaşif - Gelinin Babası (ses. Zafer Önen)

Yılmaz Kurt

Tuncer Sevi - Köylü (ses. Devrim Parscan)

Güzin Özyağcılar

Cevdet Arıkan - Damat