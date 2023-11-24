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Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yapılırken, taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

Kim Milyoner Olmak İster programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir dönem 'Selena' dizisiyle izleyicilerin ilgi odağı olan Sinem Kobal'ı aldattığı öne sürüldü.

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Söz konusu iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada "Kenanİmirzalıoğlu" ve "SinemKobal" etiketleri kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Konuyla ilgili binlerce kişi paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ı aldattı mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor

Kaynak: Haberler.com / Ünlüler

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Ünlüler Magazin Haberler

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