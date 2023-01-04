Katip maaşı ne kadar oldu 2023? Yeni yılda zamlı Zabıt katibi maaşları kaç TL? Zabıt katibi maaşlarına yüzde kaç zam geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik." açıklamasında bulundu. Birçok memurun yeni yıldaki güncel zamlı maaşları belli oldu. Bunlardan birisi de Zabıt katibi maaşıdır. Peki, Zabıt katibi maaşı ne kadar oldu 2023? Yeni yılda zamlı Zabıt katibi maaşları kaç TL? Zabıt katibi maaşlarına yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

Zabıt katibi maaşları kaç TL? Zabıt katibi maaşı ne kadar oldu? Zabıt katibi ne kadar alacak? Zabıt katibi maaşına % kaç zam geldi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki, Zabıt katibi maaşı ne kadar oldu 2023? İşte güncel 2023 zamlı Zabıt katibi maaşları...

2023 ZAMLI ZABIT KATİBİ MAAŞLARI NE KADAR?

Yapılan zamlara göre lisans mezunu katip maaşı 11.720 TL olurken, lise mezunu katip maaşları 11.550 TL oldu. Ek olarak lisans mezunu 9/1 memur maaşı ise 12.134 TL'ye yükseldi.

2023 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL?

2023 güncel memur maaş tablosu şu şekilde: