Ülke genelinde oldukça sıcak bir yaz geçirilmesi ile birçok vatandaş kış mevsimini merak ediyor ve internet üzerinde Kar ne zaman yağacak? Ve 2023 Kar yağışı ne zaman başlayacak? Sorularını merak ediyor. Kar ne zaman yağacak? Sorusu en sık merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? 2023 Kar yağışı ne zaman başlayacak?

Kar ne zaman yağacak? Dünya genelinde doğalgaz sıkıntısının başlaması ve enerjiye art arda gelen zamlar, vatandaşların gözünü de hava durumuna çevirdi. Bu sebeple de 2023 Kar yağışı ne zaman başlayacak? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? 2023 Kar yağışı ne zaman başlayacak?

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de kar yağışının etkili olacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şen, "Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı" dedi.

Türkiye'de bu sonbahar Ekim ve Kasım aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağını belirten Şen" Yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemli." diye konuştu.

Türkiye'de kış mevsimi için ise özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarını işaret eden Şen, şu ifadeleri kullandı; "Aralık batı bölgelerde sonbahar havasında, Doğuda ise kışın başları gibi...Çok soğuk yok. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı."