Kanlı Ay ne zaman görülecek, Kanlı Ay Türkiye'den İstanbul'dan izlenebilecek mi?

"Kanlı Ay" olarak bilinen bu gökyüzü olayı, Ay'ın Dünya'nın merkez gölgesi olan umbraya girmesiyle ortaya çıkıyor. Bu sırada Ay tamamen kararmak yerine, Dünya atmosferinden kırılarak geçen Güneş ışınlarının etkisiyle kızıl ve turuncu tonlara boyanıyor ve gökyüzünde unutulmaz bir tablo oluşturuyor.

ŞANSLI ÜLKELERDEN BİRİ DE TÜRKİYE

7 Eylül Pazar gecesi ile 8 Eylül Pazartesi sabahı arasında gerçekleşecek olan yılın en görkemli gökyüzü olaylarından biri, Kanlı Ay tutulması olacak. Türkiye'nin her bölgesinden çıplak gözle görülebilecek bu olay, gökyüzüne eşsiz bir manzara katacak.

TUTULMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye saatiyle 19.20'de başlayacak olan tutulma, ilerleyen dakikalarda Ay'ın yavaş yavaş Dünya'nın gölgesine girmesiyle belirginleşecek. Saat 21.11'de ise en etkileyici anı yaşanacak ve Ay, yaklaşık 1 saat 22 dakika boyunca tamamen kızıl bir renge bürünecek.

AY NEDEN KIZIL GÖRÜNÜYOR?

Kanlı Ay olarak bilinen bu olay, Ay'ın Dünya'nın tam gölge konisi olan umbraya girmesiyle ortaya çıkıyor. Fakat Ay karanlıkta kaybolmaz; Dünya atmosferinden süzülen Güneş ışınları nedeniyle kırmızı ve turuncu tonlara boyanır. Bu durumun temelinde, gökyüzünün gün batımında kızarmasını da açıklayan Rayleigh Dağılımı vardır. Ayrıca atmosferdeki nem, toz, bulutlar ve hatta volkanik partiküller, Ay'ın alacağı renk tonlarını etkileyebilir.

NEREDEN VE NASIL İZLENEBİLİR?

Bu eşsiz gök olayını daha net görmek isteyenler için en uygun noktalar şunlardır:

• Şehir ışıklarından uzak kırsal bölgeler

• Yüksek rakımlı dağ ve tepeler

• Işık kirliliğinden uzak sahil şeritleri

• Milli parklar ve doğa alanları

TELESKOPA GEREK YOK

Kanlı Ay tutulmasını izlemek için özel bir ekipman şart değil. Çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Ancak net ve uzun pozlama fotoğraflar için tripodlu kameralar ya da telefon sabitleyiciler önerilir. Ayrıca, bulutlanma ihtimaline karşı gökyüzünün açık olmasına dikkat etmek gerekir.

BİLİMSEL VE GÖRSEL BİR ŞÖLEN

Ay tutulmaları yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda gökbilim açısından da büyük önem taşır. Güneş, Dünya ve Ay'ın mükemmel hizalanmasıyla oluşan bu nadir olay, her zaman gözlemlenemez. Bu nedenle 7 Eylül gecesi, hem gökyüzü meraklıları hem de bilim tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim olacak.