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Kahramanmaraş Türkoğlu'nda polis memuru alacak verecek tartışmasında vurularak öldü

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Kahramanmaraş Türkoğlu'nda polis memuru alacak verecek tartışmasında vurularak öldü
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.O. silahla vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli yakalanırken olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı olaya dönüştü.

Olayda, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.O. ateşli silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen S.O. hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanırken, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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