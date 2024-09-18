Türk oyuncu Kaan Yıldırım, son dönemde televizyon ve sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren bir isim olarak merak konusu olmaya devam ediyor. Oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla ilgi odağı haline gelen Yıldırım, hem başarılı performansları hem de magazin dünyasındaki haberlerle dikkat çekiyor. Kaan Yıldırım'ın kim olduğu, yaşı, nereli olduğu ve kariyerine dair ayrıntılar, hayranları ve oyuncunun kariyerini merak edenler tarafından araştırılıyor. Peki, Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul, Türkiye'de dünyaya geldi. Ailesiyle ilgili bilgilere göre, anneannesinin Boşnak kökenli olduğu biliniyor. Babası Hakan Yıldırım, bir tıbbi şirketin sahibidir. Eğitimine Londra Brunel Üniversitesi'nde pazarlama bölümünde devam eden Yıldırım, mezuniyetinin ardından oyunculuk eğitimini Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde tamamladı.

KAAN YILDIRIM'IN KARİYER

Oyunculuk kariyerine "Kayıp" adlı polisiye dizide Aslı Enver ve İlker Kaleli ile birlikte yardımcı rollerden biriyle başlayan Yıldırım, asıl çıkışını ise "Ulan İstanbul" adlı popüler dizide yaptı. Bu projede Ezgi Eyüboğlu, Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu gibi isimlerle birlikte yer aldı. 2015 yılında, "Adı Mutluluk" dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırarak, yine Ezgi Eyüboğlu ile birlikte rol aldı. Yıldırım, ayrıca "Çakallarla Dans" film serisinin yan dizisi olan "Klavye Delikanlıları"nda da önemli bir rol üstlendi. TRT 1'in suç dizisi "Halka"da Hande Erçel ve Serkan Çayoğlu ile başrolü paylaşan oyuncu, daha sonra "Hekimoğlu" dizisinde de yer aldı. Bu dizi, Amerikan yapımı "House"tan uyarlanmıştı.

KAAN YILDIRIM'IN İLİŞKİLERİ

14 Mayıs 2016 tarihinde Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evlendi. Ancak, çift 26 Haziran 2019'da boşandı. Boşanmanın ardından 2019-2020 yılları arasında ünlü şarkıcı Hadise ile bir ilişki yaşadı. Çift, Aralık 2020'de yollarını ayırdı. 2022'nin Nisan ayından Haziran ayına kadar, "Halka" dizisinde birlikte rol aldığı Hande Erçel ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. 2022 yazından itibaren oyuncu Pınar Deniz ile bir ilişkisi bulunmaktadır. 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya2Da Pınar Deniz ile evlendi.