Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu?

Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? Siyah-beyazlı kulüpte farklı sorumluluklar üstlenen Kaan Şakul, Hasan Arat'ın yönetim kurulunda yer alıyordu. Özellikle Samet Aybaba'nın açıklamaları sonrası Kaan Şakul'un geçmişi ve çalışmaları yeniden gündeme geliyor. Kaan Şakul kimdir? Detaylar haberimizdedir...

KAAN ŞAKUL KİMDİR?

M. Kaan Şakul, 1990 yılında Heybeliada Deniz Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde yaptı. Ayrıca Harvard Business School, Bocconi SDA, Columbia Business School ve IMD Business School gibi prestijli eğitim kurumlarının çeşitli programlarına katıldı.

Şakul, Yapı Kredi Bankası'nda İcra Kurulu Üyesi ve Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş. ve Yapı Kredi Faktoring A.Ş. yönetim kurullarında da yer almaktadır.

Ayrıca, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finansal Kurumlar Birliği ile Kamu Bankaları ve özel bankaların ortaklığıyla kurulan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Kaan Şakul, İngilizce ve Yunanca bilmektedir.