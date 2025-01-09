Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

Yerlikaya rakam verdi! İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
Destici, Bakan Şimşek'i kira zam oranı üzerinden eleştirdi: Tamam da sen belirlemişsin

İttifak ortağı ekonominin patronuna böyle sitem etti

İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı hafta sonu açık mı?

İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı hafta sonu açık mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nın 11-13 Ocak'ta çalışıyor mu ve İstanbul metrosu saat kaçta açılıyor sorularına yanıt aranıyor. M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı'nın Büyük İstanbul Otogarı'ndaki istasyonunda gerçekleştirilecek viyadük çalışması nedeniyle seferlerde düzenleme yapılacak. Peki, İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı?

İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nın Otogar İstasyonu'nda hafta sonları viyadük çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi. Yenikapı- Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı ne zaman açık? Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL METROSU 11-13 OCAK'TA KAPALI MI?

Yapılacak çalışmalar kapsamında, metro seferlerinde belirli tarihlerde geçici düzenlemeler yapılacak. Bu tarihler ve sefer yapılamayacak istasyonlar şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi saat 22.30 - 13 Ocak Pazartesi saat 06.00

25 Ocak Cumartesi saat 22.30 - 27 Ocak Pazartesi saat 06.00

8 Şubat Cumartesi saat 22.30 - 10 Şubat Pazartesi saat 06.00

İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı hafta sonu açık mı?

Bu tarihler arasında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Cumartesi günleri saat 22.30'da başlayacak çalışmalar, pazartesi sabahı saat 04.30'da sona erecek. Katener ve ray hattı kontrollerinin ardından herhangi bir sorun tespit edilmemesi durumunda, rutin metro seferleri saat 06.00'da yeniden başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz
img

Araç içinde ilişkiye giren çift, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü
img

Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? Bugün (9 Ocak) dolar kurunda son durum ne? GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden kapalı? 11-13 Ocak İstanbul metro açık mı? İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı hafta sonu açık mı? 13 Ocak hangi sendikalar iş bırakacak? Pazartesi günü hangi sendikaya bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak? 13 Ocak memurlar iş mi bırakacak? 13 Ocak okullar tatil mi? Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası) Gaziantep FK-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.