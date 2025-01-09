İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı hafta sonu açık mı?

İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nın Otogar İstasyonu'nda hafta sonları viyadük çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi. Yenikapı- Atatürk Havalimanı Kirazlı Metro Hattı ne zaman açık? Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL METROSU 11-13 OCAK'TA KAPALI MI?

Yapılacak çalışmalar kapsamında, metro seferlerinde belirli tarihlerde geçici düzenlemeler yapılacak. Bu tarihler ve sefer yapılamayacak istasyonlar şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi saat 22.30 - 13 Ocak Pazartesi saat 06.00

25 Ocak Cumartesi saat 22.30 - 27 Ocak Pazartesi saat 06.00

8 Şubat Cumartesi saat 22.30 - 10 Şubat Pazartesi saat 06.00

Bu tarihler arasında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Cumartesi günleri saat 22.30'da başlayacak çalışmalar, pazartesi sabahı saat 04.30'da sona erecek. Katener ve ray hattı kontrollerinin ardından herhangi bir sorun tespit edilmemesi durumunda, rutin metro seferleri saat 06.00'da yeniden başlayacak.