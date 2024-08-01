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İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden 10 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

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Stanford Üniversitesi öncülüğündeki araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve Elsevier veri tabanında yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden 10 akademisyen yer aldı. Bu akademisyenler arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan'da yer alıyor.

Liste, dünya genelinde ilk yüzde 2'lik dilime giren 200 bini aşkın bilim insanının yayınlarına yapılan atıfların etkisine göre sıralanıyor ve "Kariyer Boyu Etki" ile "Yıllık Etki (2022 yılı çalışmaları)" olmak üzere iki kategoride yayımlanıyor.

Liste hazırlanırken nitelikli yayın sayısı, çalışmalarına yapılan atıfların sayısı, h-indeks, hm-indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel uluslararası ölçütler kullanılmış.

KARİYER BOYU ETKİ

"Kariyer Boyu Etki" kategorisinde, dünya genelinde toplam 204.644 bilim insanı yer alırken, Türkiye'den 1040 bilim insanı bu listeye girdi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Abdülmecit Türüt, Prof. Dr. Erkan Şahinkaya ve Prof. Dr. Ercan Ertürk, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Giray Gözgör ve Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Handan Ankaralı ile Prof. Dr. Aytekin Oğuz bu listede yer aldı. Geçtiğimiz yıl bu kategoride sadece iki öğretim üyesi bulunan üniversiteden bu yıl altı akademisyen listeye dahil oldu.

YILLIK ETKİ

2022 yılı çalışmalarının etkisine göre oluşturulan "Yıllık Etki" kategorisinde ise dünya genelinde toplam 210.199 bilim insanı yer aldı. Türkiye'den toplam 1.395 bilim insanının yer aldığı bu listeye, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden 10 akademisyen dahil edildi. Bu kategoride, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Giray Gözgör ve Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Abdülmecit Türüt, Prof. Dr. Erkan Şahinkaya, Doç. Dr. Yasin Karagöz ve Prof. Dr. Ercan Ertürk, Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Sertaç Arslanoğlu, Prof. Dr. Aytekin Oğuz, Prof. Dr. Handan Ankaralı ve Diş Hekimliği Fakültesi'nden Prof. Dr. Hakan Arslan yer aldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, yıllık etki bazlı listede yer alan akademisyen sayısını 2020 yılında 8, 2021 yılında ise 10 olarak kaydetmişti. 2022 yılı listesinde de bu sayı 10 olarak devam etti.

Betül Cirit
Betül Cirit
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