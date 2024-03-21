İstanbul Kadıköy Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Kadıköy'de CHP mi önde AK Parti mi?

2024 yerel seçim Kadıköy anket sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kadıköy'de CHP mi önde AK Parti mi sorusuna yanıt aranıyor. CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'de CHP'nin adayı Mesut Kösedağı oldu. İstanbul Kadıköy Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL KADIKÖY 2024 YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI

CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'de ise CHP'nin adayı Mesut Kösedağı yüzde 44,2 oranında destekle açık ara önde gözüküyor. AK Parti'nin adayı Veli Arslan yüzde 19,6 ile 2. sıraya yerleşti. Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, yüzde 19.1'le üçüncü sırada kendine yer buldu.