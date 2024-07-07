Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir. Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir. sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster?Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir.

ISLAHAT FERMANI HANGİ PADİŞAH ZAMANINDA İLAN EDİLMİŞTİR.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir. sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir.

Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir.



• A-) II. Mahmud

• B-) Abdülmecid

• C-) Abdülaziz

• D-) II. Adülhamid

Doğru Cevap: B