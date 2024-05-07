İş Yerinde Mobbing Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

Mobbing, iş yerinde bir veya birkaç kişinin bir diğer kişiye uyguladığı, düşmanca ve ahlaka, etiğe aykırı yöntemlerle uygulanan sistematik psikolojik bir baskıdır. Türkçesi için "yıldırma" veya "sindirme" olarak ifade edilebilir. Aslında kelimenin anlatmak istediği şey, iş yerindeki duygusal tacizdirPsikolojik şiddet, dışlama, aşağılama, rahatsız etme, çalışma motivasyonunu ve özgüvenini kırma gibi davranışları da içerir. Peki mobbinge uğrayan kişi ne yapmalı?

MOBBİNG NEDİR?

Mobbing, ilk kez 1984'te İsveç'de "İş Hayatında Güvenlik ve Sağlık" konulu bir rapor kapsamında Prof. Heinz Leymann tarafından kullanılmıştır. Dr. Heinz Leymann, mobbing terimini iş hayatındaki baskı, şiddet ve yıldırma hareketlerini tanımlamak için kullanmıştır. Mobbing uygulayan kişiler, aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik ve iktidar açlığı olan kişiler olarak tanımlanır. Mobbing, insanın mesleki bütünlük ve benlik duygusunu zedeler, paranoyaya ve kafa karışıklığına neden olur, kendine güven duygusunu yitirir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Çalışma ortamında oluşan toksik ilişkilerin sonucu olabilir ve mağdurların psikolojik ve fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Mobbing'e maruz kalan kişiler, belirtileri tanıyarak zamanında müdahale edebilir ve bu durumdan kurtulabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsanız, iş yerinizdeki yetkili kişilere başvurmanız önemlidir. Ayrıca, bu tür davranışları sergileyen kişilerin işverenler tarafından ciddiye alınması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

MOBBİNGE UĞRAYAN KİŞİ NE YAPMALI?

Mobbinge uğrayan bir kişi şu adımları takip edebilir:

1. İlk adım, mobbingin farkına varmak ve durumu tanımlamaktır. Mobbingin belirtilerini tanımlayarak, kişi durumu kabul eder ve çözüm arayışına yönelir.

2. Mobbing mağduru, durumu yönetmek ve etkileriyle başa çıkmak için psikolojik, duygusal ve hukuki destek almalıdır. Bu destekleri psikologlar, terapistler, iş yeri danışmanları veya hukuk danışmanları sağlayabilir.

3. Mobbingi durdurmak için öncelikle işverenle veya insan kaynakları departmanıyla iletişime geçmek önemlidir. Durumu yazılı olarak bildiren bir dilekçe hazırlamak ve bu durumu resmi olarak iş yerine iletme süreci başlatılabilir.

4. Mobbing, birçok ülkede yasal olarak kabul edilen bir durumdur ve mağdurlara çeşitli haklar sağlanır. Mobbinge uğrayan kişi, hukuki yollarla haklarını arayabilir ve gerekli yasal adımları atabilir.

5. Mobbinge uğrayan kişi, iş yeri içindeki zorlayıcı ortamı değiştiremezse veya durumu çözemezse, iş değişikliği veya işten ayrılma gibi alternatifleri değerlendirebilir. Ancak bu durumda, önce iş arama ve finansal durumunu değerlendirme gibi adımlar atılmalıdır.